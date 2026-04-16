الهروط يكتب: سيبقى عَلَمُنا عالياً لأن الأرض صلبة والقيادة فذة والشعب مدرك والمؤسسات الوطنية والعسكرية مبصرة

كتب : سلامة الهروط

رئيس لجنة الرقابه تعاونية المتقاعدين العسكريين بني حميده

نحتفل في هذا اليوم يوم العلم الاردني بمناسبة عزيزة على قلوبنا كأردنيين والذي تتوحد فيه القلوب وتتشابك الأيادي ليرتفع العَلَم عالياً خفاقاً تجسيداً للتطلعات الهاشمية والامتداد الأصيل لرجال بني هاشم الغر الميامين ليرتفع العَلَم في أعماق القلوب والوجدان لا يرتفع بمناسبة فقط على الساريات والطرقات والسيارات يرتفع لأنه يسكن الوجدان والقلوب ولأنه رمز الهوية والسيادة والانتماء وحكاية وطن لا تنتهي وضمير أمة ومبعث عزها ومحور تطلعاتها .

يرتفع العَلَم عالياً لأنه تاريخ التضحيات والفداء .

يرتفع عالياً في السلوك والأداء والإخلاص والعمل والقيم والنظام لأنه يذكرنا بماضينا التليد وحاضرنا المستقر والمزدهر والتضحيات والفداء .

سيبقى عَلَمُنا عالياً لأن الأرض صلبة والقيادة فذة والشعب مدرك والمؤسسات الوطنية والعسكرية مبصرة وقواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية على أهبة الاستعداد والجاهزية القتاليه الفعالة في كل الأوقات ادام الله علينا الأمن والأمان والاستقرار .