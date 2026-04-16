بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الهروط يكتب: سيبقى عَلَمُنا عالياً لأن الأرض صلبة والقيادة فذة والشعب مدرك والمؤسسات الوطنية والعسكرية مبصرة

4 ساعات ago
كتب : سلامة الهروط
رئيس لجنة الرقابه تعاونية المتقاعدين العسكريين بني حميده

نحتفل في هذا اليوم يوم العلم الاردني بمناسبة عزيزة على قلوبنا كأردنيين والذي تتوحد فيه القلوب وتتشابك الأيادي ليرتفع العَلَم عالياً خفاقاً تجسيداً للتطلعات الهاشمية والامتداد الأصيل لرجال بني هاشم الغر الميامين ليرتفع العَلَم في أعماق القلوب والوجدان لا يرتفع بمناسبة فقط على الساريات والطرقات والسيارات يرتفع لأنه يسكن الوجدان والقلوب ولأنه رمز الهوية والسيادة والانتماء وحكاية وطن لا تنتهي وضمير أمة ومبعث عزها ومحور تطلعاتها .
يرتفع العَلَم عالياً لأنه تاريخ التضحيات والفداء .
يرتفع عالياً في السلوك والأداء والإخلاص والعمل والقيم والنظام لأنه يذكرنا بماضينا التليد وحاضرنا المستقر والمزدهر والتضحيات والفداء .
سيبقى عَلَمُنا عالياً لأن الأرض صلبة والقيادة فذة والشعب مدرك والمؤسسات الوطنية والعسكرية مبصرة  وقواتنا المسلحة وأجهزتها الأمنية على أهبة الاستعداد والجاهزية القتاليه الفعالة في كل الأوقات ادام الله علينا الأمن والأمان والاستقرار .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:12

وفيات الخميس 16-4-2026

11:46

التلهوني: تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل عند استخدام الخدمات الإلكترونية

11:40

العمري: يوم العلم الأردني رمز للهوية والوحدة الوطنية

11:35

فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان

11:16

ولي العهد يحتفل بيوم العلم مع ابنته الأميرة إيمان

11:12

رئيس الوزراء: بفخر واعتزاز نحتفل اليوم بعلمنا الأردني

11:08

مصدر أمني باكستاني: قائد الجيش يتوجه إلى واشنطن الجمعة

10:58

فيديو مروع أثار غضبا.. شرطيان أميركيان يسحلان رجلا أسود في نيويورك

10:47

وسط تصاعد التوتر مع الفاتيكان.. ترمب ينشر صورة وكأنه يعانق المسيح

10:27

مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية يستقبل وفدًا من المركز الأردني للتصميم والتطوير

10:23

كلية الحقوق في عمان الأهلية تنظم جلسة حوارية حول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية

10:18

تجارة عمان: شبكة الأعمال الأردنية–السعودية انتقلت من الفكرة إلى التنفيذ وتستهدف شراكات استثمارية

وفيات
وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026