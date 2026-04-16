أبو عمر: تسريع تطوير البنية الرقمية في العقبة لاستقطاب الاستثمارات التكنولوجية العالمية

وطنا اليوم -امين المعايطه

أكد مفوض الاستثمار والشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، أن العقبة تمضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وربطها ببرامج تأهيل نوعية تلبي احتياجات سوق العمل.

وأوضح، خلال جولة تفقدية في مدينة العقبة الرقمية، أن المرحلة المقبلة ستركز على بناء بيئة استثمارية متكاملة قادرة على استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية، وربط هذه الاستثمارات ببرامج تدريب متخصصة تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل نوعية للشباب الأردني.

وأشار أبو عمر إلى أن مجلس المفوضين أقر مؤخرًا ترخيص الأكاديمية الرقمية في المدينة، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم مسارات التدريب التقني ورفع جودة مخرجاته، بما يضمن مواءمتها مع احتياجات الشركات العاملة في القطاع.

وأضاف أن السلطة تعمل على جذب استثمارات تكنولوجية عالمية جديدة، مستفيدة من الجاهزية التشغيلية والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب توفر كوادر بشرية مؤهلة، ما يعزز من تنافسية العقبة كمركز إقليمي لصناعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وأكد أن تنافسية العقبة في الاقتصاد الرقمي لا تعتمد على البنية التحتية فقط، بل ترتكز بشكل أساسي على جاهزية الكفاءات البشرية، مشددًا على أهمية مواءمة مخرجات الأكاديمية الرقمية مع متطلبات قطاعات البرمجة وتحليل البيانات والأمن السيبراني.

من جهته، استعرض الرئيس التنفيذي لـ مدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرمة خطط التوسع في المدينة، والتي تشمل تطوير منظومة مراكز البيانات ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع شركات تكنولوجية محلية ودولية.



وأوضح أن المدينة تعمل كنقطة ربط بين الاستثمار والتشغيل، من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تتيح للشركات مباشرة أعمالها بكفاءة عالية، بالتوازي مع توفير فرص تدريب عملي حقيقي للشباب داخل هذه الشركات.



وأشار أبو خرمة إلى أن هذا النهج يسهم في تسريع انتقال الشباب إلى سوق العمل، ويعزز قدرة المدينة على تزويد القطاع التكنولوجي بكوادر مؤهلة تلبي متطلبات النمو المتسارع.