تحديثات جديدة على تطبيق سند لتعزيز سهولة الخدمات الحكومية الرقمية

5 ساعات ago
تحديثات جديدة على تطبيق سند لتعزيز سهولة الخدمات الحكومية الرقمية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق مجموعة من التحديثات والتحسينات الجديدة على تطبيق سند، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إليها بسرعة وكفاءة أعلى.
وأكدت الوزارة أن التحديث الجديد يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر التطبيق، بما يتيح إنجاز عدد أكبر من المعاملات الحكومية إلكترونيا وبخطوات أكثر بساطة وأمانا.

وتتضمن أبرز الإضافات والتحسينات في التحديث الجديد ما يلي:

إتاحة الوصول إلى المستندات الرقمية حتى في حال عدم توفر اتصال بالإنترنت، وذلك باستخدام خاصية البصمة لتعزيز الأمان وسهولة الاستخدام.
إمكانية الاستعلام عن ضريبة التحققات الخاصة بـ أمانة عمّان الكبرى وتسديدها مباشرة من خلال التطبيق.
توفير باقة متكاملة لتجديد رخصة المركبة تشمل إجراءات الترخيص، وتسديد المخالفات، وإصدار وثيقة التأمين ضمن خدمة واحدة متكاملة.
تطبيق تحديث إلزامي للتطبيق لضمان أفضل أداء وتقديم أحدث الخدمات الرقمية للمستخدمين.
تحسين تجربة استخدام خدمات جواز السفر عبر توضيح المتطلبات والإجراءات بشكل أكثر وضوحاً للمستفيدين.
تطوير طريقة عرض وثيقة التأمين ضد السرطان وربطها مباشرة بمنصة الخدمة الخاصة بها.
إجراء تحسينات على عرض بيانات الضمان الاجتماعي في الشاشة الرئيسية للتطبيق بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات الأساسية للمستخدمين.
ودعت الوزارة جميع مستخدمي التطبيق إلى تحديث النسخة الحالية من تطبيق سند للاستفادة من المزايا الجديدة والتحسينات التي تعزز كفاءة الخدمات الرقمية الحكومية وتدعم التحول الرقمي في المملكة.


24 ساعة
12:53

الأمانة: إنارة جسر عبدون وأبراج السادس بألوان العلم الأردني

12:49

مشوقة يطلب خطة الحكومة لتعزيز الحوكمة ومنع التجاوزات بسؤال نيابي

12:47

مؤسسة الحسين للسرطان والبنك الأردني الكويتي يوقّعان اتفاقية استراتيجية

12:41

السعودية توافق على مذكرة تفاهم مع الأردن لدعم التعاون الاقتصادي

12:32

الأردن والإمارات يوقعان اتفاقيات لتنفيذ مشروع سكة حديد ميناء العقبة

12:16

النواب يتوشحون بالشماغ ويرفعون الأعلام

12:10

وفيات الاربعاء 15-4-2026

11:52

فايننشال تايمز: إيران استخدمت قمر تجسس صينيا لاستهداف قواعد أمريكية

11:43

نائب بولندي يهاجم إسرائيل في البرلمان ويستخدم رمزا نازيا

11:34

دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب

11:31

كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي

11:29

هندسة عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق (FFEC-2026)

وفيات
وفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026