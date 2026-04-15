تحديثات جديدة على تطبيق سند لتعزيز سهولة الخدمات الحكومية الرقمية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق مجموعة من التحديثات والتحسينات الجديدة على تطبيق سند، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل وصول المواطنين إليها بسرعة وكفاءة أعلى.

وأكدت الوزارة أن التحديث الجديد يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر التطبيق، بما يتيح إنجاز عدد أكبر من المعاملات الحكومية إلكترونيا وبخطوات أكثر بساطة وأمانا.

وتتضمن أبرز الإضافات والتحسينات في التحديث الجديد ما يلي:

إتاحة الوصول إلى المستندات الرقمية حتى في حال عدم توفر اتصال بالإنترنت، وذلك باستخدام خاصية البصمة لتعزيز الأمان وسهولة الاستخدام.

إمكانية الاستعلام عن ضريبة التحققات الخاصة بـ أمانة عمّان الكبرى وتسديدها مباشرة من خلال التطبيق.

توفير باقة متكاملة لتجديد رخصة المركبة تشمل إجراءات الترخيص، وتسديد المخالفات، وإصدار وثيقة التأمين ضمن خدمة واحدة متكاملة.

تطبيق تحديث إلزامي للتطبيق لضمان أفضل أداء وتقديم أحدث الخدمات الرقمية للمستخدمين.

تحسين تجربة استخدام خدمات جواز السفر عبر توضيح المتطلبات والإجراءات بشكل أكثر وضوحاً للمستفيدين.

تطوير طريقة عرض وثيقة التأمين ضد السرطان وربطها مباشرة بمنصة الخدمة الخاصة بها.

إجراء تحسينات على عرض بيانات الضمان الاجتماعي في الشاشة الرئيسية للتطبيق بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات الأساسية للمستخدمين.

ودعت الوزارة جميع مستخدمي التطبيق إلى تحديث النسخة الحالية من تطبيق سند للاستفادة من المزايا الجديدة والتحسينات التي تعزز كفاءة الخدمات الرقمية الحكومية وتدعم التحول الرقمي في المملكة.