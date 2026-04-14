الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات

4 ساعات ago
الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات

وطنا اليوم:بتنظيم من وزارة الثقافة الأردنية تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة يوم العلم الأردني، من خلال حفل فني وطني كبير يحييه النجم العربي صوت الأردن الفنان عمر العبداللاتبمرافقة فرقته الموسيقيةوذلك مساء يوم الخميس عند الساعة السابعة والنصف على مسرح المدرج الروماني في العاصمة عمّان .
وسيَشهد الحفل تجهيزات فنية ضخمة تليق بهذه المناسبةحيث سيقدّم صوت الأردن عملاً فنياً جديداً خاصاً بهذه المناسبةإلى جانب باقة من أبرز أعماله الوطنية التي عبّرت عن حب الوطن والانتماء له .
ويجسّد هذا الحفل مكانة العلم الأردني كرمزٍ للسيادة والفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة الأردنية، ويعكس معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.
وأعرب الفنان عمر العبداللات عن سعادته واعتزازه بإحياء هذا الحفل الوطني مؤكداً أن المشاركة في مناسبة تحمل اسم العلم الأردني تمثل شرفاً كبيراً له لما يحمله العلم من دلالات عميقة تجسّد تاريخ الأردن العريق، وتعكس قيم الوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني .


24 ساعة
14:01

الفايز: توسيع دائرة الحرب سيؤدي إلى المزيد من والفوضى والدمار

13:58

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة

13:55

ميلوني تعلّق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل

13:52

مالية الأعيان تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

13:29

صالح وائل الشقيرات … امتداد الإرث وبصمة الجيل الجديد

12:36

5 إشارات خطيرة.. هل أخطأ الهلال بالتعاقد مع بنزيما؟

12:30

إعادة مؤذن مسجد إلى عمله بعد تبرئته قضائياً

12:22

إيران تطالب الأردن و4 دول عربية بتعويضات عن أضرار الحرب

12:08

لماذا يُعد الخليج العربي أغنى مناطق العالم بالنفط والغاز؟

11:52

أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيوب المواطنين في الأردن

11:38

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين جنوبي لبنان

11:31

ارتفاع غرام الذهب دينار و30 قرشا في السوق المحلية

وفيات
وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويان