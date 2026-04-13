الضريبة تذكر بآخر موعد لتقديم إقرارات 2025

وطنا اليوم:وجه الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشكر للمكلفين الذين قاموا بتقديم اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 واداء الالتزامات المالية المترتبة عليهم الكترونيا دون تأخير.

ودعا المكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية عن عام 2025 إلى المبادرة بتقديمها وتسديد الضريبة المعلنة فيها قبل 30 نيسان، وهو الموعد القانوني النهائي، تجنباً للغرامات التي نص عليها القانون.

وأكدت الدائرة أهمية تعبئة الإقرارات بالمعلومات الدقيقة التي تعكس الدخل الحقيقي للمكلفين، مشيرة إلى أن عدم الالتزام يترتب عليه فرض غرامات تشمل ضريبة إضافية تتراوح بين 100 و500 دينار، إلى جانب غرامة بنسبة 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

وبيّنت أن الموظفين والمستخدمين ملزمون بتقديم الإقرار إذا تجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، مؤكدة أن الاقتطاع الشهري من الرواتب والأجور لا يعفي من تقديم الإقرار السنوي عند تجاوز حد الإعفاءات.

كما دعت المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم التقاعدية الشهرية على 2500 دينار إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن العام ذاته.

وحثّت الدائرة المكلفين على عدم التأخر أو الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة القانونية لتقديم الاقرار داعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات بسهولة ويسر.

وأشارت إلى إمكانية التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو تطبيق واتساب على هاتف 062222130 أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، للحصول على الدعم والإجابة عن الاستفسارات بأسرع وقت ممكن.