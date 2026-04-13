السعودية تعلن عن إجراءات جديدة استعدادا لموسم الحج

13 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين عددا من الإجراءات، استعدادا لموسم حج هذا العام، التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج.
واشترطت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصاريح رسمية من الجهات المختصة.
ومنعت دخول غير الحاصلين على هذه التصاريح، ويُستثنى من ذلك من يحمل هوية مقيم صادرة من مكة المكرمة، أو من لديه تصريح حج، أو تصريح عمل في المشاعر المقدسة.
في سياق متصل، أشارت إلى أن آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة من المملكة هو يوم السبت 18 أبريل، كما أوقفت إصدار تصاريح العمرة عبر منصة “نسك” لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من ذات التاريخ حتى الأحد 31 مايو.


21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:57

مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:57

ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

وفيات
وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليم