وفاة أيقونة بوليوود المطربة الهندية آشا تاي

وطنا اليوم:توفيت المطربة الهندية آشا تاي عن عمر 92 عاماً بعد أزمة صحية، وسط حالة حزن واسعة في بوليوود ورسائل نعي مؤثرة من نجوم الفن.

توفيت المطربة الهندية الشهيرة «آشا تاي»، إحدى أبرز الأصوات في تاريخ السينما الهندية، عن عمر ناهز 92 عاماً، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وأفادت تقارير إعلامية هندية أن الراحلة فارقت الحياة إثر أزمة قلبية، إلى جانب معاناتها من التهابات في الصدر خلال الأيام الأخيرة من حياتها.

وأثار نبأ الوفاة حالة من الحزن في أوساط الوسط الفني، حيث حرص عدد من نجوم بوليوود على نعيها بكلمات مؤثرة، تقديراً لمسيرتها الطويلة وإسهاماتها البارزة في عالم الغناء.

وكان من أبرز هؤلاء النجم «شاروخان»، الذي عبّر عن حزنه العميق عبر منشور نشره على حساباته الرسمية، مؤكدًا أن صوت آشا تاي سيظل أحد أعمدة السينما الهندية، وسيبقى صداه حاضراً لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الراحلة لم تكن مجرد فنانة، بل كانت مصدر إلهام ومحبة لكل من تعامل معها، معبّراً عن افتقاده الكبير لها.

وتُعد «آشا تاي» واحدة من أبرز رموز الغناء في بوليوود، حيث امتدت مسيرتها لعقود طويلة، وقدّمت خلالها أعمالاً خالدة تركت بصمة واضحة في تاريخ الموسيقى الهندية