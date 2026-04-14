العوران :مشروع مصنع الامونيا المتجددة يعزز التحول نحو الطاقة النظيفة

وطنا اليوم -امين المعايطه

أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران، أن مشروع مصنع الأمونيا المتجددة في المنطقة الصناعية الجنوبية، يُمثل أحد أبرز المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية واستراتيجية قطاع الطاقة و ورؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن التزود بالطاقة الخضراء .

جاء ذلك خلال رعايته أعمال الحلقة التشاورية الأولى للمشروع، التي نظمتها السلطة بحضور مدير شركة الأردن للأمونيا الخضراء وائل سليمان، ومستشار الشركة شرحبيل ماضي، إلى جانب ممثلي الجهات الرسمية وأصحاب المصلحة والمعنيين من المجتمع المحلي في العقبة وذلك في إطار ترسيخ نهج التشاركية والشفافية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وأضاف العوران أن هذا المشروع يشكل خطوة نوعية في مسار التحول نحو الوقود المستدام، حيث يستهدف إنتاج نحو 120 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، بما يدعم التزام الأردن في التخفيف من آثار التغير المناخي وتقليل البصمة الكربونية.

من جانبها، أوضحت مدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة، أن عقد هذه الجلسة التشاورية يُعد محطة أساسية ضمن متطلبات إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تحديد الشروط المرجعية التي ستعتمدها الشركة الاستشارية (دار الهندسة) عند إعداد الدراسة، بما يضمن توافقها مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ويعزز مستوى المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وشهدت الجلسة نقاشًا موسعًا تناول آليات تنفيذ المشروع، والآثار البيئية المحتملة، بما في ذلك التنوع الحيوي والجوانب البحرية، وحماية التراث الثقافي والاجتماعي، إضافة إلى إجراءات الرقابة والسيطرة البيئية، والحاجة إلى إجراء دراسات إضافية، فضلًا عن آليات إشراك المجتمعات المحلية في مختلف مراحل المشروع، بما يضمن استدامته وتحقيق أهدافه التنموية.

يذكر أن مشروع مصنع الأمونيا المتجددة يُعد من المشاريع الرائدة في دعم توجه الأردن نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتكوّن من محطة طاقة شمسية بقدرة 550 ميجاواط في وادي عربة، ونظام متكامل لتخزين الطاقة ليلًا لضمان استمرارية التشغيل، إضافة إلى محطة لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي إضافة إلى وحدة لتصنيع الأمونيا السائلة في المنطقة الصناعية الجنوبية من العقبة