كابيتال بنك ينضم إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF) لتعزيز قياس البصمة الكربونية

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، وهي مبادرة عالمية تدعم المؤسسات المالية في قياس والإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بأنشطتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتطوير ممارسات العمل المستدام في القطاع المالي.

حيث تعكس هذه العضوية التزام كابيتال بنك بالاستدامة ضمن استراتيجيته ودوره في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، فيما تعزز هذه العضوية أيضاً قدرة البنك على قياس الانبعاثات الممولة المرتبطة بمحفظته التمويلية، حيث يُعد قياس الانبعاثات الممولة عنصراً أساسياً في تعزيز فهم الأثر المناخي لمحفظة البنك التمويلية، ودعم الإدارة الفعّالة للمخاطر والفرص المرتبطة بتغير المناخ مما يتيح للبنك بناء رؤية أوضح وأكثر موثوقية للبصمة الكربونية لمحفظته، ويدعم جهوده في تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في هذا المجال.

ومن خلال اعتماد المنهجيات المعترف بها دولياً من قبل PCAF، سيعمل كابيتال بنك على تطوير قدراته في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمناخ وتحسين جودتها، بما يضمن تقييماً أكثر اتساقاً ودقة للانبعاثات المرتبطة بأنشطته التمويلية والاستثمارية. كما ستسهم هذه البيانات في دعم اتخاذ قرارات تمويلية أكثر استنارة، وتوجيه التمويل نحو المشاريع والأنشطة التي تتماشى مع الأهداف البيئية للبنك وأولوياته في مجال الاستدامة على المدى الطويل.

