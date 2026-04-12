اربد: توقيف متورطين بحادثة احتجاز شخص داخل صندوق خلفي لمركبة

12 أبريل 2026
وطنا اليوم:ألقت قوى الامن في شرطة اربد القبض على اثنين من المتورطين بحادثة المركبة التي وقعت في شارع الحصن ليلة أمس فيما تتواصل الجهود لضبط الشخص الثالث واستكمال التحقيقات.
وبحسب مصدر أمني فإن خلافات نشبت بين عدد من الأشخاص أقدم على إثرها ثلاثة منهم على وضع الشخص الذي اختلفوا معه داخل صندوق (طبون) المركبة وخلال سيرهم في شارع الحصن تعرضت المركبة لحادث قبل أن يلوذ المتورطون بالفرار من الموقع.
وأضاف المصدر أنه جرى تحديد هوية المتورطين حيث تم إلقاء القبض على اثنين منهم فيما لا تزال التحقيقات جارية معهم للوقوف على ملابسات الحادثة كاملة.
وأكد المسؤول الامني أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها في القضية مشددا على أن القانون سيأخذ مجراه بحق كل من يثبت تورطه في القضية دون أي تهاون.


