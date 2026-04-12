الجبور يهنئ المسيحيين بعيد الفصح المجيد من كنيسة رقاد السيدة العذراء

12 أبريل 2026
وطنا اليوم – قام محافظ مادبا عطوفة السيد حسن الجبور صباح اليوم الأحد يرافقه نائب المحافظ احمد الفاعوري ومدير المخابرات العميد عبدالسلام الزيود ومدير الشرطة العميد سلطان النهار ورئيس مجلس المحافظة المهندس حسام عودة وأعضاء المجلس الأمني بزيارة كنيسة رقاد السيدة العذراء، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفصح المجيد.
وألقى الجبور كلمة هنأ فيها الإخوة المسيحيين بعيدهم المجيد، مؤكداً أن هذه المناسبة تحمل في طياتها معاني المحبة والسلام، وتعكس قيم التعايش المشترك والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد. كما أشار إلى حرص الحكومة المحلية على تعزيز أواصر التآخي بين مختلف الأديان والمكونات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.
من جهتهم، أعرب الحضور عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الاجتماعية وروح الأخوة الوطنية، متمنين أن تعود هذه المناسبة على الجميع بالخير والسلام، وأن يبقى الوطن نموذجاً يحتذى به في التآلف والتعايش بين جميع أبنائه، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

 


