مشتل فيصل يعتمد تقنيات لرفع الإنتاج إلى 800 ألف شتلة سنويا

وطنا اليوم:استحدث مشتل فيصل الزراعي في محافظة جرش، أساليب حديثة في الزراعة، من خلال الزراعة ضمن عبوات بلاستيكية توضع داخل صناديق تحتوي على 20 شتلة، ويتم ريّها بتقنيات متطورة، إلى جانب بيوت بلاستيكية بمساحة 1400 متر مربع مزودة بأساليب حديثة تشمل المراوح والتبريد وعزل الأرضية والبلاستيك.

وقال مدير مشتل فيصل الحرجي بهجت السوالمة، الأحد إن هذه الأساليب الحديثة تهدف إلى توفير الجهد والعمالة وزيادة الإنتاج بجودة عالية، مبينًا أن العبوات البلاستيكية تأتي على شكل صناديق تُزرع فيها البذور باستخدام أوساط زراعية مناسبة، ومن ميزاتها أنها مرتفعة عن سطح الأرض.

وأضاف أن ارتفاع الشتلات عن سطح الأرض لا يسمح للجذور بالامتداد إلى التربة، كونها لا تستطيع اختراق العبوات، خلافًا لما يحدث في الزراعة التقليدية.

وبيّن السوالمة أنه تم زراعة أصناف جديدة من أشتال الزيتون، منها الزيتون الإسباني “كورنيكي” و”أربيكيانا”، مشيرًا إلى أن الخطة السنوية لإنتاج المشتل لهذا العام تبلغ 800 ألف شتلة مثمرة وحرجية، منها 500 ألف شتلة حرجية (مثل السرو الحلبي، والكينا، والأكاسيا)، و300 ألف شتلة مثمرة (مثل الزيتون، والتين، والعنب).

وأشار السوالمة إلى أنه تم الانتهاء من صيانة البيوت الزجاجية داخل المشتل بقيمة 240 ألف دينار، بمنحة من البنك الدولي، لافتًا إلى أن إنتاج المشتل خلال العام الماضي تجاوز الخطة المقررة بنسبة 25%، حيث كان من المتوقع إنتاج 600 ألف شتلة مثمرة وحرجية، فيما تم إنتاج 900 ألف شتلة فعليًا.