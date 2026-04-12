سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة تحصد جائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award)

وطنا اليوم – امين المعايطه

أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) عن فوزها بجائزة الإنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية (Special Achievement in GIS – SAG Award)، والتي تُعد من أبرز الجوائز العالمية التي تمنحها شركة Esri الرائدة في مجال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.

وأكد مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور المعتصم الهنداوي، أن فوز السلطة بهذه الجائزة يأتي تقديراً لجهود السلطة في توظيف حلول نظم المعلومات الجغرافية وتطوير منظومة العمل المؤسسي، لا سيما في مجالات الادارة الحضرية، وتعزيز كفاءة الأحكام التنظيمية، ودعم المشاريع الكبرى والتنموية.

وأضاف الهنداوي بأن هذا التكريم يعكس التوجه الاستراتيجي نحو استخدام البيانات المكانية كأداة داعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تنمية حضرية مستدامة، وبما يتماشى مع رؤيتها في بناء نموذج متكامل للمدينة الذكية ويدعم إنجاز محاور استراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 2024-2028

وتُمنح جائزة (SAG Award) سنوياً لعدد محدود من الجهات والمؤسسات على مستوى العالم، تقديراً لتميزها في تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وإحداث أثر ملموس في تحسين الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة خلال المؤتمر السنوي العالمي لمستخدمي نظم المعلومات الجغرافية، الذي تنظمه شركة Esri في ولاية كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 17 تموز 2026، بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرار في هذا المجال.

من جانبها، أعربت شركة إنفوجراف (InfoGraph)، الشريك الاستشاري والممثل الحصري لشركة Esri في الأردن، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مشيدةً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تبني وتطبيق حلول نظم المعلومات الجغرافية.

أن هذا الإنجاز يعزز من مكانة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كنموذج وطني وإقليمي في تبني الحلول المكانية الذكية، ويشكل دافعاً لمواصلة تطوير الأنظمة الحضرية المعتمدة على البيانات، بما يحقق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة في المدينة.