وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

وطنا اليوم _

الجغبير يدعو الى بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة لمشاريع اعادة التدوير

الشوابكة: المصنع الاول من نوعه بالمنطقة وسيوفر ٢٥٠ لرصة عمل

أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان توجه الحكومة نحو تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير، باعتبارها قطاعاً اقتصادياً واعداً يسهم في التحول نحو الاقتصاد الدائري، ويعزز النمو المستدام ويوفر فرص عمل جديدة في المملكة.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير البيئة على موقع مصنع شركة “معادن المدينة”، بتنظيم من غرفة صناعة عمان، وبحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، وأمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي.

وقال سليمان إن وزارة البيئة تسعى إلى توسيع نطاق المشاريع البيئية الخضراء التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المستدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تبسيط إجراءاتها من خلال تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي، بما يسهم في خلق بيئة أعمال مناسبة وإزالة العقبات التي تواجه الصناعيين، وتحقيق التوازن بين استدامة المشاريع الاستثمارية وحماية البيئة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع وتعزيز الإنتاج الأخضر في الأردن وتطويره بما يتناسب مع التوجهات العالمية في مجال الاستدامة البيئية، إلى جانب تحسين نظام جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير حرص القطاع الصناعي على ترسيخ دوره كداعم أساسي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الصناعة تعد الأكثر قدرة على خلق فرص عمل لأبناء الوطن، داعياً إلى تشجيع استثمارات إعادة التدوير من خلال تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للمشاريع العاملة في هذا المجال، موضحا

أن المصنع يعد استثماراً أردنياً بالكامل، ويعمل على فرز وإعادة تدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن عدد من المصانع المتخصصة في الصناعات المعدنية والهندسية، إضافة إلى البلاستيكية، باستخدام أحدث المعدات المتخصصة.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة “معادن المدينة” المهندس عبدالله الشوابكة أن مصنع “معادن المدينة” استثمار أردني بالكامل يختص بفرز وإعادة تدوير المخلفات الصناعية المعدنية والبلاستيكية باستخدام أحدث المعدات، بهدف إعادتها لخطوط الإنتاج بدلاً من طمرها. كما تعمل الشركة على إنشاء مصنع جديد لإعادة تدوير النحاس والزنك بكلفة 40 مليون دينار، سيكون الأول من نوعه في المنطقة ويوفر أكثر من 250 فرصة عمل.