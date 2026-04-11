بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

قصيدة “القوافي” لرئيس الدولة في عمل فني جديد لعبد الرحمن الجنيد الإمارات العربية المتحدة : 2026

11 أبريل 2026
قصيدة “القوافي” لرئيس الدولة في عمل فني جديد لعبد الرحمن الجنيد الإمارات العربية المتحدة : 2026

وطنا اليوم – أطلق الفنان والملحن عبدالرحمن الجنيد أحدث أعماله الفنية، وهي أغنية وطنية تحمل عنوان «القوافي». يأتي هذا العمل متوجاً بأشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بينما تولى الفنان عبدالرحمن الجنيد مهام التلحين والغناء والرؤية الموسيقية للعمل.
تتويجاً لأهمية العمل وقيمته الوطنية، حظيت أغنية «القوافي» بتقديمها رسمياً ضمن حفل افتتاح “كأس رئيس الدولة للقدرة”، والذي أُقيم في “قرية الإمارات العالمية للقدرة”، لتكون حاضرة في قلب واحد من أبرز الأحداث الرياضية والوطنية في الدولة.
تجسد كلمات أغنية «القوافي» مشاعر وطنية راسخة يعيشها المواطن الإماراتي، وتعكس بوضوح حالة التماسك المجتمعي واللحمة الوطنية. تعتمد القصيدة على المفردة الإماراتية الأصيلة والصور الشعرية التي تبرز قيم الشجاعة، الحكمة، والسلام، وردع المعتدي، وهو ما ينعكس في أبيات القصيدة:
القوافي كالرمك سوت صهيل والفكر خيالها وبيدي الرسن
ونحن من نردع ونمنع بالسليل يوم قوات المعادي يزحفن
نحسب الميتين بحساب الدليل باقيات رسومهن لو هن قفن
وكل من هو عال ما فكر يعيل مرة ٍ أخرى وتراجع بالوهن
ونحن من نلجي ونعدل كل ميل بالسيوف الحدب ونطفي الفتن
وان صفينا مثل ذوق السلسبيل لا نخون ولا نكون إلا ركن
في الجزيرة وزننا وزن ثجيل والمواقف في الصعاب الها وزن
نحمد اللّٰه دارنا بخير فضيل من فعل لي ف ثرا داره سكن
تم الإطلاق الرسمي لأغنية «القوافي» عبر القناة الرسمية للفنان عبدالرحمن الجنيد على منصة “يوتيوب” (YouTube). كما يتوفر العمل الفني حالياً للاستماع والتحميل عبر كافة المنصات الرقمية المتخصصة في الموسيقى، بالإضافة إلى بثه عبر المحطات الإذاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج، والوطن العربي.
للاستماع إلى الأغنية عبر المنصات الرسمية:
https://youtu.be/qVcFBw7kYbo?si=wEsr9adG-Wfaqc9k


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
