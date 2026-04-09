بعد تأجيل حفل شاكيرا في العقبة.. أول إجراء من الشركة المنظمة حول التذاكر

وطنا اليوم:أعلنت الشركة المنظمة لحفل شاكيرا في مدينة العقبة عن فتح باب استرداد المبالغ المالية للتذاكر بعد تأجيل الحفل المقرر إقامته في 2026/3/28 وذلك بسبب الظروف الإقليمية.

وقالت الشركة عبر صفحاتها على منصات التواصل إنه سيتم رد جميع المبالغ باستخدام نفس طريقة الدفع التي تم استخدامها عند الشراء، لافتة إلى أن المدفوعات التي تمت عبر البطاقات، بما في ذلك الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (Visa machine)، سيتم ردها مباشرة إلى نفس البطاقة المستخدمة.

وأوضحت أنه بالنسبة للمدفوعات النقدية، أو عبر CLIQ، أو التحويلات البنكية، أو أي وسيلة دفع أخرى.

وبيّنت الشركة أن جميع المبالغ المستردة للمدفوعات الإلكترونية وبطاقات الفيزا سيتم إرجاعها تلقائيا خلال 21 يوم عمل، على أن تبدأ عمليات استرداد المبالغ النقدية اعتبارا من يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.

يذكر أن الشركة المنظمة أعلنت في وقت سابق عن تأجيل حفل شاكيرا الذي كان مقررا إقامته يوم 28 آذار الماضي في مدينة آيلة بالعقبة، لأجل غير مسمى بسبب الظروف الإقليمية والحرب مع إيران وتعثر حركة الطيران