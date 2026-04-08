محمد رمضان يحير جمهوره بمنشور عن مسلسل رمضان 2027

وطنا اليوم:رغم إعلانه السابق قبل أسابيع، عاد الفنان محمد رمضان ليحير جمهوره حول عودته لتقديم أعمال درامية بالموسم الرمضاني المقبل.

وكتب رمضان على حسابه بموقع “فيسبوك” عبر خاصية الستوري: “إن شاء الله خلال أسبوع هاخد قرار هعمل مسلسل رمضان القادم ولا لأ”، ما أثار الجدل بين متابعيه.

واعتبر البعض منشور رمضان بمثابة جس نبض لجماهيره العريضة، فيما اعتبر آخرون أن المنشور يعكس تردداً واضحاً يعاني منه صاحب “نمبر وان”، خصوصاً أنه أتى بعد أسابيع من إعلانه العودة للدراما بمسلسل في الموسم الرمضاني المقبل.

أثار حماس جمهوره

وكان محمد رمضان قد كشف شهر مارس (آذار) الماضي عن استعداده للعودة إلى المنافسة في موسم الدراما الرمضانية، معلناً نيته تقديم مسلسل جديد في موسم 2027، وأعلن رمضان عن عودته هذه بعد فترة من الغياب، خلال حفل غنائي أحياه في منطقة أهرامات الجيزة، ما أثار حماس جمهوره.

وقال رمضان مخاطباً الحضور: “أعمله 27 ولا 28.. إيه رأيكم، ولو عملته 27 الدنيا هتحلو؟”، في إشارة إلى موعد طرح المسلسل الجديد، قبل أن يضيف مازحاً: “هناكل سوشي في الجو”.

فيما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رمضان معبرين عن سعادتهم الكبيرة، خاصة أن الفنان المصري المثير للجدل يعد من أبرز النجوم الذين ارتبط اسمهم بالنجاح في موسم الدراما الرمضانية خلال السنوات الماضية.

أحدث أفلامه

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية كان مسلسل “جعفر العمدة” في موسم رمضان عام 2023، والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وقبل أيام، أعلن محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أفلامه “أسد” بدور العرض السينمائي في مصر والمقرر عرضه يوم 14 مايو (آيار) المقبل.

الفيلم تولى كتابته الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد دياب، وأزيح الستار عن بعض من تفاصيله، في ظل ترقب وانتظار الجمهور له منذ سنوات، حيث كشف خالد دياب المشارك في تأليف الفيلم خلال تصريحات إذاعية أن فكرة الفيلم تقوم على “العبودية” في عصور قديمة في مصر