الفعل للجهران والصيت للعدوان يغضب النائب أبو عرابي

وطنا اليوم:عبر النائب تيسير أبوعرابي العدوان عن غضبه لاستخدام النائب أيمن البدادو المثل الشعبي “الفعل للجهران والصيت للعدوان”، مطالبه بالاعتذار.

وقال ابوعرابي في مستهل جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن قبيلة العدوان وعشيرة الجهران هي عشائر عريقة ومقدرة ولها ما لها في هذا الوطن العزيز، وغير لائق التلفظ بهذا المثل من قبل أحد الزملاء داخل مجلس النواب.

وأكد أن اسماء العشائر جميعها لا يمكن ان تكون مضربا للأمثال أو محطا للتهكم سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد.

وبين أنه وجب على الزميل الاعتذار عما تلفظ به.

بدوره قال النائب البدادوة، إن الفيديو الذي بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس كان في حديث سياسي جانبي خارج قبة البرلمان.

واستهجن البدادوة أن يبث له مقطع فيديو خلال حديث جانبي مع زملاء نواب، متسائلا عن الغاية من نشر مثل هذه المقاطع.

وأضاف مستشهدا بمثل آخر “خلك جمل الي برك للحمول يشيله”.

وأكد البدادوة أنه يغار على العدوان أكثر من غيرتهم على بعضهم البعض، وذلك لأنه تربطه بهم علاقات نسب