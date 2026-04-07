النائب العموش يوجه سؤال لوزير التربية: هل يدرس أحفادك في مدارس حكومية؟

وطنا اليوم:انتقد النائب الدكتور حسين العموش الواقع التعليمي في المدارس الحكومية الأردنية، مستشهداً بتوجه النواب والوزراء لتعليم أبنائهم وأحفادهم في مدارس القطاع الخاص، في ما يمثل فجوة واضحة بين التعليم الرسمي والخدمات التعليمية المتميزة.

وخلال مناقشة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الثلاثاء، وجه العموش سؤالاً مباشراً إلى وزير التربية والتعليم: “هل أحفادك يدرسون في مدارس حكومية؟”، في إشارة إلى الاختلالات القائمة بين التعليم الحكومي والخاص.

وأكد العموش أن أبناء وأحفاد المسؤولين نادراً ما يلتحقون بالمدارس الحكومية، معتبراً أن ذلك يعكس ضعفاً وتحديات حقيقية في النظام التعليمي تتطلب معالجة جادة.

كما أشار إلى أن المدارس الحكومية تعاني من مظاهر الانقسام بين الطلبة، حيث يتم تصنيفهم وتشجيعهم وفق الانتماءات الكروية مثل “فيصلي”، “وحدات”، “مدريد”، و”برشلونة”، وهو ما يعكس غياب التأثير العملي للسياسات التعليمية.