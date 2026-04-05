رحيل المذيعة المصرية منى هلال.. رفيقة درب محرم فؤاد

5 أبريل 2026
رحيل المذيعة المصرية منى هلال.. رفيقة درب محرم فؤاد

وطنا اليوم:غيّب الموت، مساء السبت، الإعلامية المصرية الكبيرة، منى هلال، مدير عام البرامج الثقافية، أحد الوجوه البارزة في التليفزيون المصري عبر شاشة القناة الثانية لسنوات طويلة.
عُرفت الراحلة بطلتها بأدائها الرصين وتدرجت في مناصب التليفزيون المصري إلى رئيسة القناة الثانية ومدير البرامج الثقافية.
سجلت الراحلة موقفاً إنسانياً نبيلاً ظل محفوراً في ذاكرة زملائها، حيث كانت تضرب أروع الأمثلة في الوفاء لزوجها المطرب الراحل محرم فؤاد.
وكانت الإعلامية الراحلة تحرص على تنسيق مواعيد العمل وتبديل ساعات البث بمساعدة زميلاتها، وعلى رأسهن الإعلامية فاطمة الكسباني، وذلك لكي تتمكن من التفرغ التام للوقوف بجانب زوجها ومساندته في رحلة مرضه الطويلة، مؤكدة أن دوره اكزوجة مخلصة لا يقل أهمية عن دورها كإعلامية ناجحة.
من أشهر برامجها ” كنوز مسرحية” الذى كان مهتما بالمسرح وعرض المسرحياتالقديمة وشاركت في بعض الأعمال الفنية منها حكايات هو وهي، وحتى لا يختنق الحب، وزهرة فى الأرض.


