رواد فضاء أرتيميس 2 ينطلقون نحو القمر بعد قضاء يوم حول الأرض

وطنا اليوم:أطلق رواد فضاء بعثة “أرتيميس 2” التابعة لوكالة ناسا محركاتهم وانطلقوا نحو القمر ليل الخميس، ليتحرروا من القيود التي حبست البشرية في مدارات ضحلة حول الأرض في العقود التي تلت برنامج أبولو.

وقالت لوري غليز، نائبة المدير المساعد لمديرية تطوير أنظمة الاستكشاف في ناسا أمام مؤتمر صحفي “سيداتي وسادتي، إنني متحمسة للغاية لأني قادرة على إبلاغكم أنها المرة الأولى منذ عام 1972، خلال مهمة أبولو 17، التي غادر فيها بشر مدار الأرض”، حسب وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه.ميديا” اليوم الجمعة.

وقال رائد الفضاء الكندي، جيريمي هانسن إن الطاقم، الذي يضم أيضا القائد ريد وايزمان والطيار فيكتور غلوفر وكريستينا كوتش، كانوا ملتصقين بالنوافذ لمشاهدة “المنظر الرائع”.

وأضاف “أظهرت البشرية مرة أخرى ما نحن قادرون عليه، إنها مالكم في المستقبل هي التي تحملنا ال ن في هذه الرحلة حول القمر”.

وجاء ما يسمى بالدفع للانتقال نحو القمر بعد 25 ساعة من الإقلاع، مما وضع رواد الفضاء الأميركيين الثلاثة والكندي في مسار للتحليق حول القمر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. واندفعت كبسولة أوريون الخاصة بهم خارج مدار الأرض في الوقت المحدد تماما وتوجهت نحو القمر لتصل إلى مسافة تقارب 400 ألف كيلومتر.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق محرك بهذا الشكل لطاقم فضائي منذ انطلاق رحلة أبولو 17 في آخر رحلة قمرية في ذلك العصر في 7 ديسمبر 1972.

وقالت ناسا إن التقارير الأولية تشير إلى أن الأمور سارت على ما يرام