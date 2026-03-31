ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعرب سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، خلال لقائه وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان، عن تقدير الأردن للشراكة القوية بين البلدين في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية.
وأكد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، أهمية دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في التعليم التقني المتقدم وتحديث القطاع العام، إضافة إلى مشروع الناقل الوطني للمياه.
وجرى بحث سبل توسيع التعاون الأردني الألماني والفرص المستقبلية للعمل على المزيد من المشاريع المشتركة.
وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


