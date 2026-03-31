بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية

ساعتين ago
وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورا كاتوتي والوفد المرافق، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الأردن والدول العربية، والتوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد.
وشدد جلالة الملك على أهمية وقف الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وضرورة عدم استغلال أوضاع المنطقة كذريعة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الفرنسي لدى الأردن فرانك جيليه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:45

القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد

20:40

الأردن وفرنسا يبحثان آفاق حماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع

20:19

عودة تدريجية لحركة الملاحة الجوية في مطار الملكة علياء

20:14

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأربعاء

20:10

إطلاق مشروع لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم

20:03

القاهرة باتت تنام مبكراً.. وأصحاب المقاهي يتذكرون كورونا

19:45

متابعة تطوير الجهاز القضائي

19:38

تركيا تعتقل متهما بتسليم قياديين معارضين سوريين إلى نظام الأسد عام 2011

19:34

العيسوي: الجهود الملكية نموذج متكامل يجمع بين التنمية والاستقرار والدور الدولي الفاعل

19:30

الملك: ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الحوار والدبلوماسية

19:28

الملك يلتقي أعضاء لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي ويتسلم توصياتها

19:25

رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر نيسان

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور