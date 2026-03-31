مجلس الوزراء يمنح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين بناء على تنسيب منطقة العقبة الخاصة

53 دقيقة ago
وطنا اليوم -امين المعايطه
في خطوة تعكس توجّهاً حكومياً لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية، قرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، منح حزمة من الحوافز المرتبطة ببدلات الإيجار للمستأجرين في المنطقة الحرة القديمة(مستودعات التخزين) ، وذلك في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الحركة الاستثمارية في مدينة العقبة.

وأكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة، الدكتور محمد أبو عمر، أن هذا القرار يستهدف تنشيط السوق ومعالجة التشوهات التي حدّت من كفاءة استغلال الأصول خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً لحزمة من السياسات الحكومية الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.

وبيّن أبو عمر أن الحوافز تضمنت إعفاءً كاملاً (100%) من بدلات الإيجار للعقود المبرمة قبل الأول من كانون الثاني 2010، والتي يعود بعضها إلى مرحلة ما قبل إنشاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى إعفاء بنسبة 75% للعقود اللاحقة لهذا التاريخ، كما شمل القرار إعفاءً كاملاً من بدلات الإيجار ونفقات الإصلاح للمستودعات المتضررة، بما يخفف الكلف التشغيلية ويعيد تهيئة هذه الأصول لدخول الدورة الاقتصادية من جديد.

وأوضح أن الاستفادة من هذه الحوافز مشروطة بقيام المستأجرين بإخلاء المأجور وتسليمه ضمن الفترة الممتدة من تاريخ صدور القرار وحتى 31 كانون الأول 2026، وفق أسس وإجراءات تنظيمية تضمن عدالة التطبيق وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وأشار أبو عمر إلى أن القرار يحمل أبعاداً اقتصادية تتجاوز البعد التخفيفي المباشر، إذ يسهم في إعادة تنشيط السوق وتحفيز إعادة تخصيص الموارد بكفاءة أعلى، فضلاً عن تعزيز جاذبية العقبة كوجهة استثمارية إقليمية، كما يعكس مستوى متقدماً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائماً على دعم الاستدامة الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات النوعية.

وأضاف أن من أبرز مخرجات القرار المتوقعة تحرير الأصول غير المستغلة وإعادة طرحها لفرص استثمارية جديدة، بما يعزز من ديناميكية النشاط الاقتصادي داخل منطقة العقبة، بما ينسجم مع أولويات النمو الاقتصادي في المملكة.


24 ساعة
18:48

بيان صادر عن العين جمال الصرايرة رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية في مجلس الأعيان

18:20

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل داود

16:55

الأسواق الحرة الأردنية تعقد هيئتها العامة وتوزع أرباح بنسبة (٤٥%)

16:54

المصفاة وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني والتدريب والبحث والابتكار

16:53

محافظ العقبة يفتتح متحف الاطفال المتنقل

16:51

افتتاح مستودعات إقليم الوسط الطبية برعاية الأميرة غيداء

16:42

نتنياهو: نخلق تحالفات جديدة مع دول عربية تتحدث عن القتال إلى جانبنا

16:22

الاطناب في أسلوب ابن حزم الأندلسي في طوق الحمامة: دراسة تحليلية أسلوبية

16:18

عمان الأهلية تستضيف مدير برنامج التعليم العام والتعليم العالي للإتحاد الأوروبي لدى الاردن

16:15

الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

16:10

(173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ “البوتاس العربية” في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%

16:07

كوكوريا يعترف: لا يمكنك قول لا لبرشلونة

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور