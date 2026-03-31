كوكوريا يعترف: لا يمكنك قول لا لبرشلونة

وطنا اليوم:قال مارك كوكوريا، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيكون من الصعب أن يرفض عرضاً للعودة لناديه السابق برشلونة.

وشارك كوكوريا /27 عاماً/، الذي بدأ مع أكاديمية إسبانيول وانتقل للعب مع فرق الشباب ببرشلونة، مرة واحدة فقط مع فريق برشلونة الأول في 2017.

ولعب كوكوريا لإيبار وخيتافي في الدوري الإسباني قبل أن ينضم لبرايتون في 2021.

وبسبب موسمه الأول الرائع في الدوري الإنجليزي انتقل إلى تشيلسي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، حيث أصبح اللاعب الإسباني أساسياً في مركز الظهير الأيسر.

وبسؤاله عن العودة للعب في بلاده، قال كوكوريا:”إسبانيا تظل دائماً إسبانيا. حيث نشأت ودائماً تفكر في العودة إلى هناك.

وأضاف: ولكنني سأفضل أن أترك أمر العودة لسنوات قليلة. أنا سعيد للغاية هنا، إنها تجربة حياتية رائعة.

وبسؤاله عن العودة لبرشلونة تحديداً، قال كوكوريا: من الواضح أنه إذا حدث هذا الأمر وتقدم برشلونة بعرض فسيكون من الصعب رفضه، لكنني سأضطر في النهاية إلى دراسته.

وأضاف: الأمر لا يتعلق بي فقط، يجب أن أفكر أيضاً في عائلتي وسوياً سنقرر الأفضل لنا.

وأكد: كما قلت من قبل، حالياً أنا لا أفكر في هذا. إذا جاء، سيأتي، وسنرى القرار الذي سيتم اتخاذه.