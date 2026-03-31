مستشفى الجامعة الأردنيّة ينفذ تمرينًا لخطة الحريق بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان

3 ساعات ago
وطنا اليوم:نفّذ مستشفى الجامعة الأردنية، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان، تمرينًا وهميًّا على خطة الحريق، شمل الكوادر الطبيّة والإداريّة، وذلك ضمن خطة المستشفى الرامية إلى توفير أعلى مستويات السلامة والأمان للمرضى والمراجعين وبيئة العمل.

ويأتي هذا التمرين ضمن خطة السلامة العامة والبيئة لتعزيز الوقاية من الحرائق والتدريب الداخلي، حيث تم التركيز على آليّة التعامل مع الحوادث، الإنذار المبكر وإجراءات الإطفاء، معَ دمج الكوادر الطبيّة والإداريّة ضمن خطط السلامة العامة وتطبيق أساليب التعامل السليمة معَ الحرائق.

وركّز التمرين على اختبار كفاءة الإجراءات المتبعة من قبل العاملين في المستشفى، والتجهيزات المتوفرة لمكافحة الحرائق، وأساليب التعامل مع الحالات الطارئة إلى حين وصول فرق الدفاع المدني، معَ تعزيز روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد للحد من آثار الفزع والهلع في مثل هذه الظروف.

وأكد المدير العام للسمشتفى، الأستاذ الدكتور نادر البصول، أهميّة تنفيذ هذه التمارين لما لها من أثر بالغ في توعية وتدريب فريق السلامة العامة وكوادر المستشفى، مُشيدًا بالمستوى العالي لكوادر الدفاع المدني ومثمّنًا جهودهم وحرفيّتهم في حماية الأرواح والممتلكات.

من جهته، أشاد مدير مركز دفاع مدني الجامعة الأردنية، المقدّم عدنان الحسبان، بأداء كوادر المستشفى خلال التدريب العملي، مُشيرًا إلى سرعة استجابتهم وقدرتهم على تطبيق كافة إجراءات السلامة العامة في الحالات الطارئة بكفاءة عالية.


18:48

