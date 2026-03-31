الأردن يدين بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف البحرين

ساعة واحدة ago
الأردن يدين بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف البحرين

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف سيادة وأمن وسلامة مملكة البحرين الشقيقة؛ في محاولة مرفوضة لتهديد أمن البحرين واستقرارها وتعريض مواطنيها للخطر.
وأكدت الوزارة رفض الأردن واستنكاره هذا المخطط، وتضامنه المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة، ووقوفه معها، ودعمه كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشددة على رفض المملكة لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.


