خطة مثيرة لتحويل خطوط أنابيب النفط والغاز من الخليج إلى إسرائيل

وطنا اليوم:طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراحا لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، داعيا إلى إعادة توجيه خطوط إمدادات الطاقة بعيدا عما وصفه بـ”نقطة الاختناق الجغرافية الإيرانية”.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “نيوزماكس” الأمريكية، إن أحد الخيارات الاستراتيجية البعيدة المدى يتمثل في إنشاء مسارات بديلة لنقل الطاقة تتجه غربا، انطلاقا من المملكة العربية السعودية، مرورا بالبحر الأحمر وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، بما يتيح تجاوز المخاطر المرتبطة بالمضيق، وسط تساؤلات فيما إذا كانت الأردن ضمن هذه الخطة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، قد تعيد رسم خريطة إمدادات الطاقة العالمية، وتحد من قدرة إيران على التأثير في حركة النفط عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

كما حذر المدير العام لهيئة ترويج الصادرات الإسرائيلية لشرق آسيا العميد أميت شاكيد من تفوق مصر وتركيا على إسرائيل في سباق طرق الطاقة الإقليمية وتجاوز إسرائيل في مسارات النفط البديلة.

وقال شاكيد خلال كلمته في مؤتمر صحيفة “معاريف” الاقتصادي، إن الصراع مع إيران يجب دراسته من منظور استراتيجي شامل، وليس فقط من خلال الأحداث المباشرة على أرض المعركة، موضحا أن الحرب الحالية تظهر مرة أخرى مدى أهمية النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وكيف أصبحت مسألة الطاقة وطرق التجارة عاملا سياسيا بالغ الأهمية.

وأضاف شاكيد، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي لشركة خط أنابيب إيلات عسقلان “كاتساع”، أنه يجب النظر إلى المواجهة مع إيران من منظور استراتيجي واسع، مشيرا إلى أن الحرب الحالية تعيد توضيح مدى استمرار النفط كمحرك مركزي في الاقتصاد العالمي، ومدى تحول مسألة طرق الطاقة والتجارة إلى عامل سياسي من الدرجة الأولى.

وزعم شاكيد خلال المؤتمر الاقتصادي أنه في ضوء التطورات الأخيرة، تبحث المزيد من الدول عن طرق نقل بديلة للطاقة، وأن المعنى الحقيقي للأحداث سيتضح بعد الحرب، عندما تدرس دول المنطقة، وعلى رأسها مصر وتركيا والعالم، مسارات تجارية وطاقية جديدة لا تعتمد على المرور عبر مضيق هرمز.

وأكد في هذا السياق أن لإسرائيل دورا محتملا مهما في المنطقة الواقعة بين دول الخليج والبحر المتوسط، وأن هذا يمثل رافعة سياسية وطاقية ذات إمكانات واسعة.

وأوضح شاكيد أن دولا مختلفة تعمل بالفعل خلف الكواليس وتدفع ببنى تحتية استعدادا ليوم ما بعد الحرب، ومن بينها تركيا ومصر، مشيرا إلى أن على إسرائيل الاستعداد الآن للتغييرات المتوقعة، لكنه انتقد وتيرة الاستجابة المحلية، قائلاً إن الاستجابة في دولة إسرائيل أبطأ مما يجب.

وتناولت الصحيفة دراسة تغيير في مسار خط النفط العربي الذي يبلغ طوله نحو 1214 كيلومترا، بحيث ينقل النفط من منطقة قيصومة في شمال شرق السعودية إلى موانئ بانياس أو اللاذقية في سوريا بدلا من صيدا في لبنان، مشيرة إلى أن الخط الجديد من المفترض أن يضخ حتى أربعة ملايين برميل يوميا.

وأضافت أن التقارير أشارت إلى أن الخطط تشمل أيضا مد خط غاز قطري يمر عبر سوريا إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، إلى جانب إمكانية إنشاء فرع داخلي يصل إلى أحد الموانئ السورية على البحر المتوسط. وقالت إن مصادر زعمت أن مثل هذه الخطوة ستتطلب تطوير بنى تحتية للغاز الطبيعي المسال في المناطق الساحلية، بما قد يعزز مكانة سوريا كمحطة عبور مركزية لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية.

في سياق التصعيد المتسارع، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد إيران، مهددا بتدمير شامل للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، في حال فشل المفاوضات الجارية. وتأتي هذه التهديدات رغم حديث واشنطن عن “تقدم كبير” في المحادثات، مقابل نفي إيراني لوجود مفاوضات مباشرة، والتأكيد على أن ما يجري لا يتعدى تبادل رسائل عبر وسطاء.

ويتزامن ذلك مع تصعيد خطير في ملف مضيق هرمز، حيث تلوح الولايات المتحدة بفرض سيطرتها على الممر الحيوي “عاجلا أم آجلا” لضمان حرية الملاحة، في وقت أقر فيه البرلمان الإيراني تشريعا يعزز السيادة الكاملة على المضيق، بما يشمل ترتيبات أمنية وقيودا محتملة على عبور بعض الدول. وقد حذرت طهران من أن أي خطوات “استفزازية” في هذا الإطار قد تدفع نحو مزيد من التصعيد الإقليمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل اضطرابات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بعد تعطل الملاحة في المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من أزمة طاقة ممتدة. كما تعكس هذه التهديدات تحول الصراع من مواجهة عسكرية مباشرة إلى صراع على السيطرة على خطوط الطاقة والممرات الاستراتيجية، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة منذ أواخر فبراير، مع مخاطر متزايدة لتوسع الحرب إقليمياً