إيران تنفي مجدداً أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة

وطنا اليوم:نفى متحدث باسم وزير الخارجية الإيراني مجدداً إجراء أي مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين.
وقال المتحدث إسماعيل بقائي إن إيران “لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال هذه الأيام الـ31″، في إشارة إلى مدة الحرب.
وأضاف في بيان نُشر عبر الإنترنت: “ما حدث هو تقديم طلب تفاوض، مصحوباً بمجموعة من المقترحات من الولايات المتحدة، والتي وصلت إلينا عبر بعض الوسطاء، من بينهم باكستان”.
وتابع: “موقفنا واضح تماماً. في الوقت الراهن، ومع استمرار العدوان العسكري والغزو الأمريكي بكامل القوة، فإن كل جهودنا وإمكانياتنا مُكرسة للدفاع عن إيران”، وقال: “لن ننسى الخيانة التي مُنيت بها الدبلوماسية مرتين في أقل من عام”.
الى ذلك أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقا.
وأوضح المسؤولون للصحفية أن ترامب يركز على تحقيق أهدافه الأساسية المتمثلة في إضعاف البحرية الإيرانية ومخزون الصواريخ، مع الضغط دبلوماسيًا على طهران لاستئناف التدفق الحر للتجارة، فيما يمكن لحلفاء واشنطن في أوروبا والخليج أن يتولوا إعادة فتح المضيق إذا فشلت الجهود.


