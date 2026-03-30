هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول لعام 2026 وتقرّ تقرير 2025 والقوائم المالية

عقدت هيئة تنشيط السياحة، اليوم الإثنين الموافق 30 آذار 2026، اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول لعام 2026، بحضور رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة وزير السياحة والاثار الدكتور عماد حجازين وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تنشيط السياحة رمزي المعايطة وممثلي الجهات المعنية، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لأعمال الهيئة لعام 2025، إلى جانب استعراض القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل.

كما تم مناقشة القوائم المالية للهيئة لعام 2025، حيث تم استعراض نتائج الأداء المالي ومؤشرات الإنفاق، في إطار الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، إضافة إلى الاستماع لتقرير مدقق الحسابات المستقل الذي أكد سلامة الإجراءات المالية ودقة البيانات الواردة في القوائم المالية.

وفي ختام الاجتماع، أقرّت الهيئة العامة التقرير السنوي والقوائم المالية لعام 2025، مشيدةً بالجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، كما تم وضع الهيئة العامة في صورة الإجراءات التي قامت بها الوزارة والهيئة في مواجهة الازمة الحالية وأثرها على القطاع مؤكدة أهمية مواصلة العمل لتعزيز تنافسية القطاع السياحي الأردني وتحقيق أهدافه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.