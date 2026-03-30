بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

عطل تقني في يوتيوب يربك البث المباشر حول العالم

ساعتين ago
وطنا اليوم:شهدت منصة يوتيوب العالمية، عصر اليوم الاثنين، خللا تقنيا واسع النطاق أدى إلى انهيار مفاجئ في أعداد المشاهدات المتزامنة لآلاف البثوث المباشرة حول العالم، مما أثار حالة من الإرباك لدى صناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية.
وبدأ الخلل في تمام الساعة 10:08 بتوقيت غرينتش، حيث رصد تقنيون ومراقبون انخفاضا حادا وغير منطقي في أعداد المتابعين اللحظيين.\
وبالرغم من استمرار تدفق البث بجودة عالية وعدم انقطاع الخدمة عن المشاهدين، إلا أن العدادات الرسمية في “استوديو يوتيوب” والواجهة الأمامية للمنصة أظهرت أرقاما تقترب من الصفر في بعض الأحيان، أو انخفاضا بنسبة تتجاوز 80% من الإجمالي الفعلي.
ولم يقتصر الأمر على الأرقام فقط، بل أفاد العديد من الناشرين بوجود تراجع في “قدرة الوصول”، حيث توقفت خوارزمية يوتيوب عن اقتراح البثوث المباشرة في صفحة “تريندز” أو القائمة الرئيسية، مما أدى إلى عزل البثوث القائمة عن الجماهير الجديدة التي تكتشف المحتوى عادة عبر التوصيات.

التحليل التقني الأولي
ووفقا للمؤشرات الفنية الأولية، يعزى هذا الخلل بحسب الموقع الإلكترونية المتخصصة، إلى أحد الأسباب التالية:

عطل في نظام تجميع البيانات (Data Aggregation): وهو خلل في الخوادم المسؤولة عن تدقيق ومعالجة بيانات المشاهدة اللحظية من مختلف القارات وتحويلها إلى رقم موحد.
تحديث في أنظمة الأمان: حيث تزامن العطل مع تحديثات تجريها غوغل على برمجيات “التحقق من الهوية البشرية” لمحاربة حسابات “البوت”، ويبدو أن الخوارزمية قامت بتصنيف حركة المرور الحقيقية بشكل خاطئ.
مشاكل في واجهة برمجية التطبيقات (API): حيث حدث تعطل جزئي في الاتصال بين مشغلات الفيديو وأنظمة الإحصاء الخلفية.
لكن حتى اللحظة، لم يصدر بيان رسمي مفصل من فريق يوتيوب التقني، إلا أن مصادر قريبة من الشركة أكدت أن المهندسين على علم بالمشكلة ويعملون على فحص “أنابيب البيانات” لاستعادة الدقة الإحصائية، ومن المتوقع صدور تحديث رسمي عبر حسابات الشركة في الساعات القليلة القادمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
