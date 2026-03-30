بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ساعة واحدة ago
القوات المسلحة: اعتراض خمسة صواريخ ومسيرة خلال 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي اليوم الاثنين، عن استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة بأن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي كانت منطلقة من إيران والمسيرة، وقام بتدميرها بكل حرفية.
من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 20 بلاغا لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.
وأشار الناطق الإعلامي إلى وقوع إصابة لسيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة وقد غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:55

البطاينة : سياسيا هذا ليس هو الوقت المناسب لفتح تعديل قانون الضمان والجدل عليه

14:31

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى السعودية

14:28

الرئيس المصري يحذر من أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث

14:15

العموش يطالب برد مشروع قانون السير الذي لا يراعي مصالح الأردنيين

14:04

علان: تقلبات أسعار الذهب يجب ألا تدفع المواطنين إلى قرارات متسرعة

14:00

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

13:59

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات أكاديمية وشبابية

12:53

مجلس النواب يقر مُعدل المنافسة بعد تعديلات الأعيان

12:35

عالقون في مياه الخليج.. آلاف البحارة يستغيثون طلبا للإجلاء والإمدادات

12:28

الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا

12:19

5 شهداء جنوب لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

12:06

الأوقاف تحدد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 30 دقيقة

وفيات
وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026