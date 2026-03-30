إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا بقصف متزامن من إيران ولبنان نحو شمال إسرائيل

وطنا اليوم:في تصعيد متواصل من قبل إيران و”حزب الله”، أفادت “هيئة البث الإسرائيلية” عن قصف مزدوج ومتزامن من إيران ولبنان استهدف مستوطنات في شمال إسرائيل، وذلك بعد دوي صفارات في مناطق واسعة لتشمل الجليل، والناصرة، والخضيرة، وطبريا، ومرج ابن عامر وحيفا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ أحد الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه شمال إسرائيل يحمل رأساً عنقودياً.

إلى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ أو شظايا في مواقع عدة بمدينة حيفا.

وأظهرت مشاهد تصاعد الدخان من المنطقة الصناعية في حيفا، في وقت أفادت “القناة 13 الإسرائيلية” بإصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية منذ بدء الحرب.

وتحدّثت “القناة 12 الإسرائيلية” عن رصد إصابة بمصافي التكرير في حيفا نتيجة إطلاق النار باتجاه الشمال.