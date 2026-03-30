4 ساعات ago
جامعات أمريكية في دول عربية تنتقل للتعليم عن بُعد بسبب تهديدات إيران

وطنا اليوم:انتقلت فروع جامعات أمريكية في الشرق الأوسط إلى التعليم عن بعد في ظل مخاوف متزايدة من احتمال استهداف إيران مقارها في دول المنطقة، ردا على القصف الأمريكي لجامعات في إيران.
ونشرت الجامعة الأمريكية في بيروت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، بيانا أكدت فيه اعتمادها للتعليم عن بُعد يومي الإثنين والثلاثاء كإجراء احترازي، مع استثناء الموظفين الأساسيين من هذا القرار، على أن تُعلَّق خلال هذين اليومين كافة الأنشطة التعليمية والامتحانات التي تتطلب الحضور الشخصي.
وشددت الجامعة على أن “سلامة المجتمع الجامعي تبقى الأولوية القصوى”، موضحة في بيانها: “لا يوجد لدينا أي دليل على تهديدات مباشرة ضد جامعتنا أو حرمها الجامعي أو مراكزها الطبية، وحرصا منا على سلامتكم سنعمل بنظام التعليم عن بُعد بالكامل يومي الإثنين والثلاثاء باستثناء الموظفين الأساسيين”.
وفي الأردن، قالت الجامعة الأمريكية في مادبا -جنوب غربي عمان– إنها ستحوّل دروسها إلى نظام التعليم عن بُعد من الاثنين حتى الخميس المقبل، كإجراء احترازي لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع منتسبيها.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الجامعة الأمريكية في الشارقة مواصلة العمل بنظام التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر، مع إجراء جميع الأنشطة الأكاديمية عبر الإنترنت، بما في ذلك المحاضرات والاختبارات.
وجاء في بيان الجامعة على منصة “إكس”: “ستواصل الجامعة العمل بنظام التعليم عن بُعد حتى إشعار آخر، وذلك مع استمرارنا في متابعة التطورات وإيلاء أولوية أولى لسلامة وأمن مجتمعنا الجامعي. خلال هذه الفترة، ستستمر جميع الأنشطة الأكاديمية، بما في ذلك المحاضرات عبر الإنترنت”.
ويُشار إلى وجود العديد من الجامعات الأمريكية في دول المنطقة تحت مسميات مختلفة، تُنسب إلى ولايات أمريكية أو مدن شهيرة فيها.
وفي سياق متصل، أعلنت جامعة أصفهان للتكنولوجيا في إيران، أمس، أنها “تعرضت للمرة الثانية لهجوم جوي وحشي من قبل المعتدين الصهاينة والأمريكيين”.
وجاء هذا الاستهداف عقب بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، أعلن فيه أن “استهداف الجامعات والمراكز البحثية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل سيجعل الجامعات الإسرائيلية والأمريكية هدفاً مشروعاً للرد”.
كما حدد البيان مهلة للولايات المتحدة حتى ظهر يوم الإثنين 30 مارس (بتوقيت طهران) لإصدار بيان رسمي يدين الغارات على الجامعات الإيرانية، محذرا من أن عدم الالتزام سيجعل الجامعات الأمريكية والإسرائيلية عرضة للانتقام.
وعلى صعيد متصل، أدان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بأشد العبارات الاستهداف، أو التهديد باستهداف، للبنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس، والجامعات، والمستشفيات، وشبكات المياه، ومرافق الطاقة، ومراكز النقل، والمناطق السكنية

احتياطات أمريكية
وبينما شرعت جامعات أمريكية في الشرق الأوسط في اتخاذ هذه الاحتياطات، حذرت الولايات المتحدة -أمس الأحد- من تهديدات محتملة تستهدف الجامعات الأمريكية في العراق، سواء من إيران أو جماعات موالية لها.
وأكدت السفارة الأمريكية في العراق أن جماعات مرتبطة بإيران تخطط لاستهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إضافة إلى مؤسسات أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة، مفيدة بأن البعثة الدبلوماسية ستستمر في تقديم المساعدة رغم التحذير.


24 ساعة
14:55

البطاينة : سياسيا هذا ليس هو الوقت المناسب لفتح تعديل قانون الضمان والجدل عليه

14:31

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى السعودية

14:28

الرئيس المصري يحذر من أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث

14:15

العموش يطالب برد مشروع قانون السير الذي لا يراعي مصالح الأردنيين

14:04

علان: تقلبات أسعار الذهب يجب ألا تدفع المواطنين إلى قرارات متسرعة

14:00

عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح

13:59

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات أكاديمية وشبابية

13:57

القوات المسلحة: اعتراض خمسة صواريخ ومسيرة خلال 24 ساعة الماضية

12:53

مجلس النواب يقر مُعدل المنافسة بعد تعديلات الأعيان

12:35

عالقون في مياه الخليج.. آلاف البحارة يستغيثون طلبا للإجلاء والإمدادات

12:28

الطاقة: استيراد المملكة للنفط العراقي ليس مجانا

12:19

5 شهداء جنوب لبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية

وفيات
وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026