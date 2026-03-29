بإجماع كامل.. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية

ساعتين ago
وطنا اليوم:وافق وزراء الخارجية العرب اليوم، بالإجماع على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية.
وتمت الموافقة بإجماع وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الافتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم بناء على طلب مصر بترشيحه خلفا لأحمد أبو الغيط.
تنص المادة 12 من ميثاق جامعة الدول العربية على أن مجلس الجامعة يعيّن الأمين العام بأكثرية ثلثي دول الجامعة، ويكون في درجة سفير، في حين تنص المادة العاشرة على أن تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية، مع إمكان أن يجتمع مجلس الجامعة في أي مكان آخر يحدده.
وعلى رغم أن ميثاق الجامعة العربية لا ينص على أن ترأسه دولة بعينها، فإن “العرف” جرى على أن يُختار الأمين العام من مصر.
شغل نبيل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو/ حزيران 2013 إلى يوليو/ تموز 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات بين عامي 1973 و1977.


