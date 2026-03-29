بابا الفاتيكان: الرب لا يقبل صلوات من يشنّون الحروب

3 ساعات ago
وطنا اليوم:وجه بابا الفاتيكان انتقادا حادا، اليوم الأحد، إلى القادة الذين يشنون الحروب، قائلا إن الرب لن يقبل منهم أي صلاة، في لهجة غير معتادة مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني.
وقال ليو الـ14، المعروف بانتقاء ألفاظه بشدة، إن “الرب يرفض صلوات القادة الذين يشنون الحروب وتصبح أيديهم ملطخة بالدماء”.
وأضاف ليو، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، في كلمة ألقاها أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس في أحد الشعانين، إن الرب “يرفض الحرب.. ولا يمكن لأحد أن يستخدمه لتبرير الحرب”.
وتابع أن الرب “لا يستمع إلى صلوات الذين يشنون الحروب، بل يرفضها قائلا: حتى لو صليتم كثيرا، فلن أستمع إليكم: فأيديكم ملطخة بالدماء”.
ولم يذكر ليو أسماء أي من قادة العالم على وجه التحديد، لكنه كثف انتقاداته لحرب إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ودعا بابا الفاتيكان مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الصراع، وقال يوم الاثنين الماضي إن الغارات الجوية عشوائية ويجب منعها.
واستخدم مسؤولون أمريكيون عبارات مسيحية لتبرير شن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط التي أشعلت فتيل الحرب المتصاعدة.
وأدى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، الذي بدأ يترأس صلوات مسيحية في وزارة الحرب (البنتاغون)، صلاة يوم الأربعاء من أجل “عنف ساحق ضد أولئك الذين لا يستحقون الرحمة”.
وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وترد إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل والأراضي المحتلة، كما استهدفت صواريخها ومسيراتها أيضا ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية في المنطقة، إلا أن تلك الصواريخ والمسيرات أصابت أهدافا مدنية وأحدثت بها أضرارا مادية فضلا عن سقوط قتلى وجرحى.


