تحذيرات أوروبية للسفن للابتعاد عن المياه اليمنية

21 دقيقة ago
تحذيرات أوروبية للسفن للابتعاد عن المياه اليمنية

وطنا اليوم:قالت المهمة البحرية الأوروبية بخليج عدن(أسبيدس) إنه يتعين على السفن الابتعاد عن المياه اليمنية بعد انخراط جماعة أنصار الله الحوثي في دعم إيران.
وأضافت أن مستوى الخطر متوسط على السفن غير المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة.
وأشارت أسبيدس إلى أن سفنها في المنطقة تراقب الوضع وتبقى في حالة انتباه.
وأثار إعلان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران تنفيذ هجوم على إسرائيل لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مخاوف من تداعيات ​كبيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور أصلا في اليمن.
ويقول باحثون إن دخول الحوثيين ‌في الحرب ينذر بأزمات محلية جديدة، أبرزها ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية وتدهور إمدادات الطاقة، نتيجة اضطراب الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.
كما يُتوقع أن ترتفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة ​في بلد يعتمد على الاستيراد لتوفير أكثر من 80 بالمئة من احتياجاته.


