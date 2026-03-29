بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ساعتين ago
إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:هدد الحرس الثوري الإيراني الأحد باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في إيران.
وقال الحرس الثوري في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية “إذا أرادت الحكومة الأميركية أن لا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 آذار ظهرا”.
ونصح الحرس الثوري “موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد” على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.
توجد فروع لجامعات أميركية عديدة في دول الخليج مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.
وليل الجمعة السبت سُمع دوي انفجارات في طهران طالت جامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال شرق المدينة، وأدت إلى إلحاق أضرار بالمباني من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
