الحملة على وزيرة التنمية الاجتماعية ما هي دوافعها ،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

لا أعرف سبب الحملة الإعلامية العنيفة التي تشنها جهات مجهولة على وزيرة التنمية الاجتماعية معالي وفاء بني مصطفى ، والإصرار على هذه الحملة المتكررة شبه اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنها مدفوعة ، وأصبحت مثار الشك في مدى صحتها ، واختزلت هذه الحملة كل الفساد والمحسوبية والواسطة في الأردن في وزيرة التنمية الإجتماعية ، كلنا يعرف مواقف السيدة بني مصطفى في مجلس النواب وأدائها المميز ، وهي التي وصلت إلى مجلس النواب في أكثر من دورة، وهي التي حجبت الثقة عن أكثر من حكومة، وهي التي تعمل بنشاط مميز غير مألوف في وزارة التنمية الاجتماعية ، وهي التي تطور عمل الوزارة في عهدها ، وهي التي تتجاوب بسرعة مع أي ملاحظة تصلها عبر أي وسيلة إعلامية ، أو عبر أي شخص ، سواء كان مواطن أو مسؤول أو نائب كلهم بالنسبة لها سيان كونهم مواطنين أردنيين ، وما أثار إعجابي بالوزير هو صمتها الخلقي عن الرد والترفع عن الإساءة لأي كان ممن يقودون الحملة للنيل من سمعتها ، لأنها فلسفتها تقوم على مبدأ واثق الخطوة يمشي ملكاً ، كنا نتمنى من الحكومة أو الناطق الرسمي للحكومة بيان مقتضب بشأن ما يثار حولها من شكوك وشبهات، وأن تدافع الحكومة عن نفسها قبل الدفاع عن أحد وزرائها، إن كانت المعلومات غير صحيحة ، لأن سكوت الحكومة يوشي بصحتها ، ولمن لا يعلم أن الوزيرة وفاء أبان وجودها في مجلس النواب قام أحد الوزراء باستهداف زوجها بشكل كيدي وتعسفي بسبب مواقفها الوطنية في مجلس النواب ، لأنها أثارت قضية وطنية للمصلحة العامة ، ولم تتدخل أو تتوسط لدى الحكومة لمنع هذا الإجراء الكيدي، ولم تستخدم صلاحيتها الدستورية بحق الوزير وآثرت الصمت، وهي تعمل في وضح النهار وقراراتها تأخذ تحت الشمس ومن فوق الطاولة ، وليس في الظلام ، معالي السيدة وفاء وفيه لوطنها وبارة لقسمها ، هذه هي عناوين ، والبقية تفاصيل، وللحديث بقية.