للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين

وطنا اايوم-عمّان، ٢٨ آذار 2026: في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز مفاهيم الشمول والدمج ونشرها في المجتمع، وحرصها المستمر على دعم الرياضيين الأردنيين؛ جدّدت شركة زين الأردن رعاية أبطالها من لاعبي الرياضات البارالمبية، للعام السادس عشر على التوالي.

ويأتي تجديد الدعم من جانب شركة زين انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الطاقات الإنسانية ودعم قصص النجاح الملهمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات، لا سيما الرياضية التي تسلّط الضوء على القدرات وتعمل على تحقيق الاندماج المجتمعي، كما يعكس هذا الدعم التزام زين المتواصل بتمكين الرياضيين من ذوي الإعاقة لمواصلة مسيرتهم الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم الأردن في المحافل الإقليمية والدولية.

وتواصل زين احتضان نخبة من أبطال الرياضة البارالمبية الذين حققوا إنجازات بارزة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ومن بينهم العدّاء الكفيف سهيل النشاش، ولاعبة كرة الطاولة فاطمة العزام، وبطل رمي الجلة جميل شبلي، إلى جانب أبطال رفع الأثقال معتز الجنيدي وثروة الحجاج وعمر قرادة وأسماء شكري، بالإضافة إلى البطل عبدالكريم الخطاب الذي واصل تحقيق أرقام قياسية وميداليات ذهبية وفضية عالمية وإنجازات مشرّفة في البطولات الدولية.

وتعمل شركة زين على تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت من أوائل شركات الاتصالات في المنطقة التي أتاحت عقود خدمات الهواتف المتنقلة بصيغ ميسّرة تشمل لغة الإشارة والترجمة الصوتية والترجمة النصية لضمان تجربة أفضل وأكثر سلالسة في التواصل، إلى جانب دعم تطبيق مكالمات الطوارئ (114) عبر الهواتف الذكية المخصص لفئة الصم، والذي جاء ثمرة شراكة بين زين والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومديرية الأمن العام، لخدمة عشرات الآلاف من الأشخاص الصم وضعاف السمع في المملكة.

كما أطلقت الشركة خط “البسمة +” المدفوع مسبقاً والمخصص لفئة الصم، الذي يوفّر مزايا مُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم بما يشمل مكالمات الفيديو وحزم الإنترنت، وذلك في إطار سعيها المستمر لتقديم خدمات رقمية أكثر شمولاً ومتاحة للجميع.