بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

يمتلك 20 % من رأسمال الشركة؛ ​10 ملايين دينار حصة “الضمان” من أرباح المصفاة لعام 2025

3 ساعات ago
يمتلك 20 % من رأسمال الشركة؛ ​10 ملايين دينار حصة “الضمان” من أرباح المصفاة لعام 2025

الخبير موسى الصبيحي

​وفقاً للنتائج المالية المعلنة لشركة مصفاة البترول الأردنية (جوبترول) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025، والتي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 500 فلس للسهم الواحد)، وذلك بعد أن حققت الشركة صافي أرباح بلغت 75.5 مليون دينار.

​وحيث أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمتلك 20.14% من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون دينار (ما يعادل 20,140,000 سهم)، فإن حصة “الضمان” من هذه التوزيعات ستبلغ حوالي 10.07 ملايين دينار كأرباح نقدية عن أعمال العام 2025.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
