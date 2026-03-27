يمتلك 20 % من رأسمال الشركة؛ ​10 ملايين دينار حصة “الضمان” من أرباح المصفاة لعام 2025

الخبير موسى الصبيحي

​وفقاً للنتائج المالية المعلنة لشركة مصفاة البترول الأردنية (جوبترول) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025، والتي أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 500 فلس للسهم الواحد)، وذلك بعد أن حققت الشركة صافي أرباح بلغت 75.5 مليون دينار.

​وحيث أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يمتلك 20.14% من رأس مال الشركة البالغ 100 مليون دينار (ما يعادل 20,140,000 سهم)، فإن حصة “الضمان” من هذه التوزيعات ستبلغ حوالي 10.07 ملايين دينار كأرباح نقدية عن أعمال العام 2025.

