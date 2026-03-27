الحرس الثوري: العدو هاجم مراكز صناعية رغم تحذيراتنا

وطنا اليوم:أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، الجمعة، بأن هجوما استهدف وحدة صناعية في مدينة أراك وسط البلاد، في إطار موجة الضربات التي طالت عدة مواقع داخل إيران.

وفي تطور متصل، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن “العدوان الأمريكي–الإسرائيلي” استهدف مصنع أردكان لإنتاج “الكعكة الصفراء” في محافظة يزد، وهو من المنشآت المرتبطة بسلسلة إنتاج الوقود النووي.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم حدوث أي تسرب لمواد مشعة خارج المجمع، مشددة على أنه “لا داعي للقلق” بالنسبة للسكان في المناطق المحيطة.

إلى ذلك، أفاد الإعلام الإيراني بأن غارات جوية أميركية إسرائيلية ألحقت، الجمعة، أضراراً بمصنعين رئيسيين للصلب في إيران.

وأفاد نائب المسؤول السياسي والأمني ​​بمحافظة مركزي الإيرانية بتعرض مجمع خنداب للمياه الثقيلة لهجمات أمريكية وأمريكية على مرحلتين.

وقال أن هذه الهجمات لم تسفر عن أي خسائر بشرية، ونظرا للإجراءات الأمنية المتخذة مسبقا، فإنها لا تشكل أي خطر على سكان المنطقة.

وقالت وكالة أنباء فارس “قبل دقائق، استهدف مصنعا خوزستان للصلب (جنوب غرب)، ومباركه للصلب في أصفهان (وسط) في هجومين منفصلين”.

ولقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأُصيب اثنان آخران جراء هجوم على أحد مصانع الأسمنت جنوبي إيران، وذلك حسبما أفادت وكالة “إيرنا” نقلا عن سلطات محافظة فارس حيث يوجد المصنع.

وبحسب سلطات المحافظة، فقد أسفرت غارة جوية شنتها طائرات مقاتلة أميركية وإسرائيلية على مصنع للأسمنت في مدينة فيروز آباد عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، كما لحقت أضرار مادية بالمصنع.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن استهداف مصانع الصلب في إيران كانت أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وووزير دفاعه يسرائيل كاتس.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع ضربات على مواقع للحرس الثوري في كرمانشاه غربي البلاد.

بالمقابل، حذر الحرس الثوري الشركات الصناعية والصناعات الثقيلة المرتبطة بأميركا وإسرائيل بالمنطقة بضرورة إخلاء أماكن العمل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن “العدو الأمريكي الصهيوني هاجم اليوم مراكز صناعية إيرانية رغم تحذيراتنا له من ذلك”.

وتأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد متسارع، حيث تتعرض مواقع صناعية وعسكرية داخل إيران لضربات متزامنة.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بدء تنفيذ “موجة واسعة” من الضربات الجوية استهدفت بنى تحتية عسكرية في عدة مناطق داخل إيران بشكل متزامن، استنادا إلى معلومات استخباراتية، مع تركيز خاص على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة ومنشآت عسكرية يُعتقد أنها تدعم القدرات الهجومية لطهران.