سلطات الاحتلال تواصل إغلاق الأقصى ومنع الصلاة فيه منذ 28 يوما

وطنا اليوم:تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للأسبوع الرابع على التوالي، منع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وواصلت الشرطة الإسرائيلية، إغلاق أبواب المسجد الأقصى بالكامل منذ 28 شباط الماضي، حيث انتشر أفرادها عند أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس ومنعوا وصول المصلين عبرها. وتزامن ذلك مع استمرار عزل البلدة القديمة عن محيطها عبر الحواجز وانتشار قوات الاحتلال فيها، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ ذلك الحين تقتصر الصلوات في المسجد الأقصى على حراس المسجد وموظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.