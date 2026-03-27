محافظ الكرك: إخلاء مواطنين وفتح طرق والتعامل مع تجمعات مائية

وطنا اليوم:قال محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، إنه تم التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي في محافظة الكرك عبر خطة متكاملة من جميع الجهات المعنية والتي تعكس وعيا استباقيا وإصرارا على حماية المواطنين وممتلكاتهم باعتبارهما الأولوية القصوى.

وأكد الشريف في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية، الجاهزية الكاملة لجميع الجهات المعنية في المحافظة من خلال تنفيذها لحزمة إجراءات ميدانية وتنظيمية أسهمت في الحد من آثار الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من الملاحظات أثناء الهطول المطري الغزير الذي استمر لساعات طويلة أمس الخميس، منها التعامل مع قطع طريق واصل بين منطقتي سمرا والبقيع شمالي محافظة الكرك وإخلاء مجموعة من المواطنين من بيوتهم حفاظا على سلامتهم وتأمينهم بمركز إيواء، إضافة إلى سحب تجمعات مائية بالقرب من منازل في عدد من مناطق المحافظة، إضافة إلى متابعة فتح وتنظيف المناهل والعبارات الصندوقية لضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار.

وأكد الشريف أن المحافظة ما زالت تشهد حالة عدم استقرار جوي، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية والتعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر أرقام الطوارئ المعتمدة.

وأشاد بالتنسيق العالي بين جميع الجهات ذات العلاقة الذي أسهم في تخفيف حدة الأضرار مقارنة مع المنخفضات الجوية السابقة على الرغم من ازدياد كمية الهطول المطري الذي فاق التوقعات.

وأكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي الدكتور عبد الله العبادلة، أن البلدية تعمل كفريق واحد مع جميع الجهات المعنية في لواء المزار الجنوبي، مشيرا إلى أن كوادر البلدية تعاملت مع فتح إغلاقات لبعض الطرق وسحب المياه من بعض البيوت التي داهمتها المياه، كما تم سحب تجمعات مياه من بعض الشوارع، إضافة إلى وضع سواتر ترابية لتغيير مجاري المياه وحواجز إسمنتية لحماية المحلات التجارية من خطر السيول وفتح العبارات التي أغلقت، بحسب العبادلة.

وقال مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات إن المديرية تعاملت مع تداعيات المنخفض الجوي العميق الذي شهدته محافظة الكرك من خلال جاهزية قصوى لجميع الكوادر وغرف الطوارئ الرئيسية والفرعية في جميع المديريات الفرعية التابعة لها، مؤكدا أن الفرق تواصل العمل على مدار الساعة من أجل معالجة جميع الملاحظات التي تصل إلى غرف العمليات.