إعادة تأهيل الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك بعد تضرره من السيول

47 دقيقة ago
إعادة تأهيل الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك بعد تضرره من السيول

وطنا اليوم:أعادت مديرية أشغال محافظة الطفيلة، الجمعة، تأهيل الطريق الملوكي في منطقة اللعبان شمال المحافظة، بعد انقطاعه بشكل كامل نتيجة السيول القوية وفيضان سد شيظم، ما تسبب بانهيار جزء من الطريق وتعطل حركة السير بين محافظتي الطفيلة والكرك.
وباشرت كوادر المديرية أعمالها منذ صباح الخميس، فور وقوع الأضرار، حيث عملت بشكل متواصل لإعادة تأهيل المقطع المتضرر وإعادة فتح الطريق أمام المركبات خلال أقل من 24 ساعة.
وأكدت المديرية أن فرقها عملت على مدار الساعة وبجهود مكثفة، ما أسهم في عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها خلال وقت قياسي.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعلنت، الخميس، إغلاق الطريق الملوكي احترازيا في منطقة اللعبان، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة سلطان الماضي والجهات المعنية، إثر فيضان سد شيظم وتسببه بانجراف في جسم الطريق، حفاظا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن كميات كبيرة من المياه تدفقت من السد، ما أدى إلى حدوث انجرافات في أجزاء من الطريق، مؤكدة بدء فرق الصيانة بتقييم الأضرار وإصلاحها تمهيدا لإعادة فتح الطريق.
ويعد الطريق الملوكي شريانا حيويا يربط بين الطفيلة والكرك، ويشهد حركة نشطة للمركبات، ما يجعل سرعة الاستجابة وإعادة فتحه أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية التنقل وخدمة المواطنين.


