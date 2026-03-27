زيلينسكي يعلن من جدة توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع السعودية

ساعتين ago
زيلينسكي يعلن من جدة توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع السعودية

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي ترسخ أسس عقود مستقبلية وتعاون تكنولوجي واستثمارات. وذكر زيلينسكي، الذي يزور المملكة حالياً، أن الاتفاقية وُقعت قبل لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق “تليغرام”: “نحن على استعداد لتقديم خبراتنا وأنظمتنا للسعودية، والعمل معاً على تعزيز حماية الأرواح”.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول مطلع على الملف، قوله إن اتفاقية التعاون في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الإفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات. وقال المسؤول إن “الهدف من الاتفاق هو أن تساهم أوكرانيا في تطوير كل المكونات اللازمة للدفاع الجوي” من أجل التصدي “لمسيّرات شاهد (إيرانية الصنع) وغيرها”. وأكد مسؤول آخر أن الاتفاق تمّ توقيعه الخميس، بعد وصول زيلينسكي إلى المملكة في زيارة غير معلنة مسبقاً، وذلك في خضم الحرب في المنطقة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن بن سلمان التقى زيلينسكي في جدة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ومستجدات الأزمة الأوكرانية.
وأعلن زيلينسكي في وقت سابق هذا الشهر، أن أوكرانيا ستقدم المساعدة للولايات المتحدة استجابة لطلبها المساعدة في التصدي للطائرات الإيرانية المسيّرة في المنطقة. وتمتلك أوكرانيا خبرة واسعة في مواجهة هذه المسيّرات، نظراً لاستخدام روسيا المكثف مثل هذه الطائرات المسيّرة المصممة أصلا في إيران، ولكنها باتت تُصنّع في روسيا، لقصف الأراضي الأوكرانية. وتطلق المئات من هذه الطائرات المسيّرة لضرب أوكرانيا كل ليلة تقريباً. وفي ظل هذه الهجمات، طورت أوكرانيا مجموعة كاملة من الطائرات المسيّرة الاعتراضية الرخيصة والفعّالة، والتي تُعدّ من بين الأكثر تطوراً في العالم، والقادرة على تدميرها في الجو.
وحتى الآن، تطلق إيران مئات طائرات “شاهد” المسيّرة بهدف إضعاف أنظمة الدفاع الجوي لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما في الشرق الأوسط، وإلحاق الضرر بالمنشآت الحيوية. ورغم اعتراض معظمها، فإن ذلك يتطلب موارد ضخمة من دوريات جوية مضادة شبه متواصلة، واستخدام أنظمة دفاع جوي أرضية عالية الكلفة تُستخدم عادةً لاعتراض الصواريخ الإيرانية.


