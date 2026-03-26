“كتلة عدل”في صدارة المشهد بـ”حقوق مؤتة”… ومؤشرات لحسم مبكر بدعم من “الاتحاد والتغيير”

ساعتين ago
وطنا اليوم – تتصدر كتلة “عدل” المشهد الانتخابي في كلية الحقوق بجامعة مؤتة، مع اقتراب موعد انتخابات اتحاد الطلبة في 29/4، وسط مؤشرات متصاعدة على تقدمها في سباق القوائم.

وتستند الكتلة إلى دعم حلف “الاتحاد والتغيير”، وهو حلف عشائري مستقل رسّخ حضوره في الحياة الطلابية، حيث لم يقتصر دوره على تحقيق الفوز في غالبية الدورات السابقة، بل امتد ليشمل حصد رئاسة الاتحاد في معظمها، بما في ذلك الدورة الماضية.

ويضم الحلف عدداً من العشائر، أبرزها: الحباشنة، العجام، الطراونة، البرارشة، الصرايرة، الخرشة، والبطوش، ابناء المزار الجنوبي ما يمنحه ثقلًا انتخابياً واضحاً في المشهد الطلابي.

وعلى صعيد المرشحين، يخوض عن الأقسام كل من الحارث الطراونة، وأسيد الصرايرة، فيما تضم قائمة الكلية “عدل” كلًا من علاء الدين البطاطحة (القرالة)، وحمزه المحادين، ضمن فريق يسعى لترجمة هذا الزخم إلى نتائج في صناديق الاقتراع.

ويرى متابعون أن هذا الثقل الانتخابي المتراكم، إلى جانب الحضور الواضح لكتلة “عدل” في الساحة الطلابية، يضعها في موقع متقدم يتجاوز المنافسة التقليدية، مع مؤشرات ترجّح حسماً مبكرًا لصالحها يوم الاقتراع.

ويؤكد طلبة أن الكتلة تمثل خياراً وازناً يجمع بين الخبرة والقدرة على الحشد، مدعومة بقاعدة صلبة وتنظيم فاعل، ما يعزز فرصها لتحقيق فوز واسع يعكس حجم التأييد الذي تحظى به.


