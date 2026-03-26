مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي

وطنا اليوم:علق مدير جمعية البنوك، ماهر المحروق، على تأثير الحرب الدائرة في المنطقة على أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة عند مستوياته الحالية.

وأوضح المحروق، خلال تصريحات إذاعية، أن توقعات الأسواق العالمية للتضخم خلال الشهر المقبل لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وأضاف أن هناك آمالاً بوجود حل في الأفق القريب قبل الوصول إلى مستويات تضخم أعلى، لافتاً إلى بوادر ارتفاع في الأسعار نتيجة الأزمة الحالية.

وبيّن أن قرار رفع أسعار الفائدة يعتمد بالدرجة الأولى على سياسات البنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد التغيير الذي طرأ على رئاسته في شهر حزيران الماضي.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالب بخفض أسعار الفائدة في ظل الحرب الحالية.

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل أقساط القروض، أكد المحروق أن خيار التأجيل الجماعي أصبح من الماضي في السياسة المصرفية.

وأوضح أن تجربة تأجيل الأقساط خلال الفترات الماضية أظهرت أن بعض المقترضين تكبدوا آثاراً سلبية، نتيجة الكلف الإضافية التي ترتبت عليهم.

وشدد على أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المقترضين لمراجعة بنوكهم بشكل فردي، والتقدم بطلبات لتأجيل أقساط قروضهم وفق كل حالة.

وحول الوضع المالي في الأردن، أكد المحروق أن المؤشرات المالية “ممتازة جداً”، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي أثبت متانته خلال الأزمات السابقة.

ولفت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة في الأردن بلغت مستويات غير مسبوقة، مؤكداً أن المؤشرات العامة مطمئنة وإيجابية.