ندوة بعنوان “إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية” الأحد المقبل

وطنا اليوم – تعقد وزارة الثقافة، عند الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل، ندوة حوارية بعنوان: “الأردن .. الأرض والإنسان.. إربد عروس الشمال ودورها في بناء السردية الأردنية” في جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض، وإبراز دور إربد في صياغة ملامح الهوية الوطنية والسردية التاريخية والثقافية للمملكة.

وتتضمن الندوة عدداً من المحاور، أبرزها: السردية الأردنية” الفكرة والأهداف والمخرجات” والأردن وامتداداته التاريخية، إضافة إلى دور محافظة إربد في السردية الأردنية عبر العصور، والعادات والتقاليد والأعراف في إربد.

ويتحدث في الندوة الوزير الأسبق سميح المعايطة والدكتورة هند أبو الشعر والدكتور خالد البشايرة والدكتور خالد الشراري ويدير الندوة الشاعر أحمد شطناوي وسط دعوة مفتوحة للمهتمين والباحثين لحضور فعالياتها والمشاركة في حواراتها.

يشار إلى أن الندوة تأتي بعد باكورة برنامج الحوارات الذي تم إطلاقه من محافظة الطفيلة الذي يمتد عبر سلسلة ندوات حوارية في مختلف محافظات المملكة، إذ تحمل كل ندوة عنواناً فرعياً يعكس خصوصية المحافظة ودورها في بناء السردية الأردنية.

ويأتي إطلاق البرنامج استجابة لحاجة ثقافية ومعرفية ملحة، تتمثل في تقديم محتوى شامل ومتكامل يعكس الثراء التاريخي والحضاري للأردن من خلال مقاربة سردية تربط الإنسان بالمكان وتعرض تعاقب الحضارات على الجغرافيا الأردنية بما يتجاوز التوثيق التاريخي التقليدي إلى بناء وعي ثقافي عميق بالسردية الأردنية.