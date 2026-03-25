الذنيبات يتفقد الجاهزية التشغيلية في منجم الأبيض ويشيد بجهود العاملين

وطنا اليوم:تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، سير العمل في منجم الأبيض وعدد من مواقع الشركة، وذلك للاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية والإدارية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة العليا على التواصل المباشر مع الكوادر الميدانية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد والإنتاج بكفاءة عالية، إلى جانب دعم جهود الفرق العاملة وتعزيز الأداء بما يرسخ التزام الشركة بأعلى معايير الجودة في مختلف عملياتها.

واطّلع الدكتور الذنيبات خلال جولته على جاهزية المواقع، بما يشمل تفعيل خطط الطوارئ والبدائل اللوجستية لضمان استدامة عمليات الإنتاج دون انقطاع ، إضافة إلى متابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة، ورفع مستوى التنسيق بين الفرق، بما يعزز القدرة على التعامل مع المستجدات والحفاظ على مستويات الإنتاج وفق الخطط المعتمدة.

وأكد الدكتور الذنيبات أن استدامة العمل في قطاع الفوسفات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الاقتصادي الوطني، مشددًا على أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة والمرونة في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن الشركة تعتمد استراتيجيات تشغيلية مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات، بما يعزز مكانة الأردن في سوق الفوسفات العالمي، ويضمن استمرارية الإنتاج بكفاءة وجودة عاليتين.

وبيّن أن التخطيط المسبق والتواصل الفعّال بين الإدارة والميدان، إلى جانب سرعة اتخاذ القرار، تمثل عناصر أساسية في تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز الأداء المؤسسي واستشراف الجاهزية المستقبلية.

من جهته، أكد المهندس الرواد أهمية رفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف المناجم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز استقرار العمل وتمكّن الشركة من تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية بكفاءة، ومواجهة التحديات التشغيلية المحتملة.

كما أشار إلى وجود خطة متكاملة لمتابعة سير العمل ودعم الفرق الميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات ومعالجة التحديات، ويعزز مرونة الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها بكفاءة تشغيلية فاعلة.

واستمع الدكتور الذنيبات إلى عرض تفصيلي قدمه مدير المناجم، المهندس محمود الجرادين، حول سير العمل، حيث أكد أن العمليات تسير وفق الخطط التشغيلية والإنتاجية المقررة، مع الالتزام التام بمعايير السلامة والجودة.

وأشار المهندس الجرادين إلى الجاهزية العالية للتعامل مع أي طارئ، مؤكدًا التزام الكوادر بتنفيذ الخطط بكفاءة، ومرونتهم في التكيف مع المستجدات، بما يضمن استمرارية الإنتاج وانسيابية العمل.

وخلال لقائه بالإدارات والفرق العاملة، أعرب الدكتور الذنيبات عن تقديره العميق لجهودهم واحترافيتهم وروح المسؤولية التي يتحلون بها، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق يشكل الركيزة الأساسية لاستمرار الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، كما يسهم في تعزيز مكانة الشركة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة.

وأبدى الدكتور الذنيبات ارتياحه لمستوى الأداء والجاهزية في مختلف مواقع العمل، مثمنًا كفاءة الكوادر وقدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، ومؤكدًا أن هذا الأداء يعكس التزام الشركة بالتميز ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن المقرر أن يواصل الذنيبات جولاته الميدانية بزيارة مواقع الشركة في محافظة العقبة يوم غد الخميس، للاطلاع على سير العمليات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة الأداء.